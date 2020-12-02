Академик РАН рассказал о госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19

Госпитализация пациентам с легкой формой коронавируса необходима, если у человека есть эндокринная болезнь, например диабет.

Госпитализация пациентам с легкой формой коронавируса необходима, если у человека есть эндокринная болезнь, например диабет.

Госпитализации также подлежат граждане с онкологией. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он отметил, что при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет, поэтому ему нужна помощь медработников.

Кроме этого, специалист прокомментировал случай в Норильске. Как сообщали СМИ, пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медпомощи.

"При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все "за" и "против" и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться", — отметил он.

Академик добавил, что в случае, если заболевание протекает тяжело, пациенту необходимо стационарное лечение.