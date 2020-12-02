Глава Приднестровья спокойно отреагировал на слова Санду о миротворцах

Жители Приднестровья уже привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, заявил глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

Жители Приднестровья уже привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, заявил глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

В беседе с "Парламентской газетой" Красносельский прокомментировал недавний призыв нового президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев с приднестровской территории. Она предложила заменить их на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Заявление Санду, по словам главы Приднестровья, носит политизированный характер. Предпосылок для вывода военных РФ нет.

"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", – подчеркнул Красносельский.

Молдавские политики, как отметил глава республики, не пытаются вникать в содержание серьезных вопросов. Кишиневу, по его мнению, следует проявить больше вдумчивости и ответственности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Санду о выводе российского контингента из Приднестровья.