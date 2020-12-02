Небензя призвал не пытаться изменить историю Второй мировой войны

Постпред России при ООН Василий Небензя в обращении к коллегам призвал уйти от развития ошибочных теорий в истории Второй мировой войны.

Постпред России при ООН Василий Небензя в обращении к коллегам призвал уйти от развития ошибочных теорий в истории Второй мировой войны.

Он напомнил о важности сохранения памяти людей, которые погибли ради победы, так как сегодня все чаще появляются попытки переписать историю и внедрить ошибочные концепции, отрицающие факт агрессии.

"Налицо стремление стереть память о подвигах, разрушить военные памятники, запретить ношение медалей и символов отличия, прочно ассоциирующихся с победой", — отметил дипломат.

Люди, которые говорят об ошибочных концепциях, по словам Небензи, просто не смогут найти оправдания агрессии и жестокости. Страны же должны предотвратить развитие и распространение неонацизма.