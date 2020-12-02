МВД РФ озвучило шесть причин для отказа в получении водительских прав

Проект нового регламента по проведению экзаменов на водительские права включает в себя шесть оснований для недопуска.

Проект нового регламента по проведению экзаменов на водительские права включает в себя шесть оснований для недопуска.

Водитель, которого когда-то лишили прав, больше не сможет получить их повторно. Также остаются без возможности сдать испытания те, кто указал недостоверные сведения в своих данных, сообщает ТАСС.

Если документы кандидата вызывают сомнения в подлинности, то подозрительного студента не допустят к сдаче. В черный список войдут те, кто поскупился и не заплатил госпошлину, информирует RT. Стоит внимательно отнестись и к выбору автошколы: если организация не имеет права на обучающую деятельность, то ее ученикам не дадут возможности продемонстрировать свои умения и получить права.