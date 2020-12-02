Экономист Morgan Stanley предрек резкое обесценивание доллара США

Резкий обвал американской валюты может произойти в ближайшее время. Так считает главный экономист Morgan Stanley Стивен Роуч.

Резкий обвал американской валюты может произойти в ближайшее время. Так считает главный экономист Morgan Stanley Стивен Роуч.

Грядущее обесценивание доллара, по словам эксперта, может быть вызвано проблемами в мировой экономике и громадными долгами Вашингтона. Несколько лет назад Роуч уже говорил об этом. Тогда, по данным "ПолитРоссии", его прогноз назвали глупым и бессмысленным.

"Сейчас все разыгрывается даже более драматично, чем предполагалось изначально. Эти процессы находятся в начальной стадии и давление на доллар продолжит усиливаться", — подчеркнул экономист.

Финансовая система США в настоящее время находится в крайне уязвимом положении. Ситуацию усугубляет рост числа случаев COVID-19 в стране. К концу следующего года доллар, по словам Роуча, может потерять 30 процентов своей стоимости.