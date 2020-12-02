Военная полиция РФ провела патрулирование в трех провинциях Сирии

Состоялось очередное патрулирование сил российской военной полиции в зоне безопасности на севере Сирии, сообщают представители Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Состоялось очередное патрулирование сил российской военной полиции в зоне безопасности на севере Сирии, сообщают представители Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Во вторник, 1 декабря, российские военные с целью сохранения целостности Сирии и безопасности в регионе прошли по нескольким маршрутам в провинциальных регионах Алеппо (Аджами — Авшария и Мембидж), Хасака (Телль-Тамер — Айн-Иса), и Ракка (Шейх-Хасан — Эс-Сальхия).

Для укрепления российского потенциала в воздухе в Сирии работают вертолеты Ми-8 и Ми-35. Боевые машины обеспечивают безопасность военной полиции и колонн с гуманитарной помощью с воздуха.