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3:25   2 Декабря 2020
Армия

Военная полиция РФ провела патрулирование в трех провинциях Сирии

Военная полиция РФ провела патрулирование в трех провинциях Сирии

Состоялось очередное патрулирование сил российской военной полиции в зоне безопасности на севере Сирии, сообщают представители Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Во вторник, 1 декабря, российские военные с целью сохранения целостности Сирии и безопасности в регионе прошли по нескольким маршрутам в провинциальных регионах Алеппо (Аджами — Авшария и Мембидж), Хасака (Телль-Тамер — Айн-Иса), и Ракка (Шейх-Хасан — Эс-Сальхия).

Для укрепления российского потенциала в воздухе в Сирии работают вертолеты Ми-8 и Ми-35. Боевые машины обеспечивают безопасность военной полиции и колонн с гуманитарной помощью с воздуха.

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Афан и обратно", — указано на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

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