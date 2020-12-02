Генсек ООН призвал к глобальному перемирию из-за гуманитарного кризиса

Мир столкнулся с величайшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Мир столкнулся с величайшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Генсек считает, что 2020 год не похож ни на один другой. Величайший гуманитарный кризис, по его словам, возник из-за изменения климата и пандемии коронавируса. Столкнувшихся с угрозой голода людей стало в два раза больше.

"Нам нужно 35 млрд долларов, чтобы получить жизненно необходимую помощь для 160 млн человек, оказавшихся в наиболее уязвимом положении", – отметил Гутерреш.

Все стороны конфликтов, как сказал генсек, должны на время забыть о распрях. Гутерреш призвал страны поддержать его призыв к глобальному перемирию.