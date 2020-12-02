Красочный салют и световое шоу порадовали жителей ЦАР в День Республики

Празднование Дня Республики в ЦАР закончилось ярким фейерверком, который увидели и зрители на центральном стадионе и все жители Банги.

Празднование Дня Республики в ЦАР закончилось ярким фейерверком, который увидели и зрители на центральном стадионе и все жители Банги.

Первый салют прогремел утром, когда президент Фостен-Арканж Туадера объявил старт торжественного парада в честь Дня Республики на проспекте Мартир. В небе был виден дым цветов национального флага. Для многих такое зрелище стало первым в их жизни. Но центральноафриканцев ожидал еще вечерний фейерверк, который следовал после концерта на стадионе имени Боганда, передает ФАН.

Для максимальной зрелищности салют был подан с разных точек столицы ЦАР. Шоу сопровождалось световой инсталляцией на расположенной рядом с Банги горе. Заметная во всех районах огненная надпись гласила BANGUI la Coquette. Оттуда же и запустили главный фейерверк.

Праздничный салют 1 декабря прошел на главной площади, известной как нулевой километр, на стадионе имени Боганда близ собора Нотр Дам де Банги и у школы Яките для мальчиков в Парке.