Минюст США не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента

Масштабные фальсификации, способные повлиять на ход президентских выборов в США, не были зафиксированы. На это указал министр юстиции Уильям Барр.

Масштабные фальсификации, способные повлиять на ход президентских выборов в США, не были зафиксированы. На это указал министр юстиции Уильям Барр.

Минюст и ФБР США, по словам Барра, проверили поступающие сведения о систематических нарушениях во время голосования, но подтверждений им не обнаружили. Об этом министр рассказал в интервью агентству Associated Press.

"По состоянию дел на сегодня мы не заметили подлогов такого масштаба, который бы обусловил иной исход выборов", — подчеркнул глава министерства.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные итоги голосования еще не подведены. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп не считает себя проигравшим.