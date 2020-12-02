1:30 2 Декабря 2020Политика
Минюст США не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента
Масштабные фальсификации, способные повлиять на ход президентских выборов в США, не были зафиксированы. На это указал министр юстиции Уильям Барр.
Масштабные фальсификации, способные повлиять на ход президентских выборов в США, не были зафиксированы. На это указал министр юстиции Уильям Барр.
Минюст и ФБР США, по словам Барра, проверили поступающие сведения о систематических нарушениях во время голосования, но подтверждений им не обнаружили. Об этом министр рассказал в интервью агентству Associated Press.
"По состоянию дел на сегодня мы не заметили подлогов такого масштаба, который бы обусловил иной исход выборов", — подчеркнул глава министерства.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные итоги голосования еще не подведены. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп не считает себя проигравшим.