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1:04   2 Декабря 2020
Политика

Главы МИД стран НАТО намерены продолжить диалог с Россией

Главы МИД стран НАТО намерены продолжить диалог с Россией

Главы МИД НАТО поддержали сдерживание России, но не стали отказываться от диалога.

Глава альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что представители МИД стран НАТО выступили за "сдерживание России", но отметили необходимость продолжать с ней диалог, передает РИА Новости.

"Мы адаптируем потенциал НАТО по сдерживанию, чтобы реагировать на дестабилизирующие действия со стороны России. В то же время, мы все согласны, что должны стремиться к диалогу с Россией", — сообщил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО указал на то, что Россия якобы нарушила и подорвала договоры со своей стороны. Он отметил, что "Россия также развертывает вооружения".

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