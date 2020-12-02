Главы МИД стран НАТО намерены продолжить диалог с Россией

Главы МИД НАТО поддержали сдерживание России, но не стали отказываться от диалога.

Главы МИД НАТО поддержали сдерживание России, но не стали отказываться от диалога.

Глава альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что представители МИД стран НАТО выступили за "сдерживание России", но отметили необходимость продолжать с ней диалог, передает РИА Новости.

"Мы адаптируем потенциал НАТО по сдерживанию, чтобы реагировать на дестабилизирующие действия со стороны России. В то же время, мы все согласны, что должны стремиться к диалогу с Россией", — сообщил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО указал на то, что Россия якобы нарушила и подорвала договоры со своей стороны. Он отметил, что "Россия также развертывает вооружения".