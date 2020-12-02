Меланшон назвал Россию более надежным партнером, чем США

Парижу нечего делать в НАТО, потому что Североатлантический альянс в основном занимается тем, что помогает поддерживать американскую экономику, но при этом он не помогает Франции защищать ее суверенитет.

Парижу нечего делать в НАТО, потому что Североатлантический альянс в основном занимается тем, что помогает поддерживать американскую экономику, но при этом он не помогает Франции защищать ее суверенитет.

Такое мнение в интервью изданию L’Opinon высказал французский политик, лидер партии «Непокоренная Франция».

По мнению политика, НАТО не является надежным альянсом, потому, что союзники не могут знать наверняка, кто из них чем занимается. Такая ситуация складывается из-за Пятой статьи Устава НАТО, которая гарантирует каждому члену альянса свободу по своему усмотрению выбирать степень участия. При этом в военном блоке союзниками считаются страны, которые могут на деле оказаться противниками и врагами.

«До недавних пор такие гипотезы считались нелепыми, но, как мы увидели на примере Турции, ничего нелепого в них не было. Турция уже совершила два крайне агрессивных демарша в отношении французской армии», — напомнил Меланшон.

К тому же Франция, как член НАТО, не представляет собой ровным счетом ничего, добавил политик. По его словам, в Средиземном море войсками альянса командуют исключительно американцы, которые не собираются ни с кем делить эти обязанности. А французский генерал, находящийся в Средиземноморье, отвечает за «стратегические исследования» и не имеет никакого отношения к конкретным, предметным вещам.

Те 2% от ВВП, которые Франция обязана вносить в бюджет НАТО, на самом деле являются «кредитной линией» для США, и никак не работают на оборону самой Франции, отмечает Меланшон.

По его убеждению, Франция, если она хочет сохранить свою независимость, должна сама отвечать за свою оборону и сама производить необходимое оружие, не полагаясь на импорт из других стран-членов НАТО.

Также Меланшон подчеркнул, что в вопросе контроля над ядерными вооружениями Франция сможет добиться гораздо больших результатов, если будет сотрудничать с Москвой, а не с Вашингтоном, который заботится только о соблюдении собственных интересов.

«Россия — надежный партнер, а вот США такими не являются. Они не подписали практически ни одного соглашения, в котором мы были заинтересованы, и это касается не только военной сферы, — напомнил французский политик. — И хватит уже твердить, что у нас с Северной Америкой общие ценности!».

Франция и США, по словам Меланшона, выступают совсем не за одни и те же ценности. Соединенные Штаты в первую очередь защищают собственное право делать то, что им заблагорассудится. Они отобрали у соседней Мексики более половины ее территории. Из 244 лет истории США они 222 года являются воюющей страной.

Кроме того, Меланшон подчеркнул, что в области ядерного оружия Париж не может придерживаться никакого другого курса, кроме политики сдерживания. При том, что Договор о запрещении ядерного оружия, одобренный в свое время Генеральной Ассамблеей ООН, является для Франции весьма привлекательным, разоружаться все должна не она, а страны с крупнейшими ядерными арсеналами – Америка и Россия. Но ядерные державы в последнее время не выступают ни с какими дипломатическими инициативами в этом направлении, отметил французский политик.

«Более того, в настоящий момент мир находится в еще более опасном положении, чем было даже во времена холодной войны, когда хотя бы шло обсуждение соглашений о контроле над вооружениями — ведь из-за отказа Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) многие страны вновь стали наращивать свои арсеналы», — напомнил Меланшон.

Отступить от «незаменимого» характера политики ядерного сдерживания, по мнению лидера «Непокоренной Франции», Париж сможет только при условии, что возможность использования межконтинентальных ракет будет сведена на нет космическим оружием. Ведь страна, которая сможет вывести на орбиту достаточно спутников, создаст систему обороны и защитит свою территорию.

До недавнего времени милитаризация космоса была запрещена, напоминает Меланшон. Но, несмотря на это, Соединенные Штаты создали военные космические силы, открыв эту возможность и всем остальным. Французский президент Эммануэль Макрон, не посоветовавшись с собственными законодателями, тоже создал военное командование космическими силами.

При этом Франция по-прежнему выступает против милитаризации космоса, напоминает Меланшон. Но многие страны – США, Китай и даже Индия – уже обзавелись средствами уничтожения орбитальных спутников. Поэтому Парижу следовало бы объявить о своем праве на «силовую демилитаризацию космоса», если возникнет такая необходимость, считает политик.

«Когда речь идет о национальной обороне, на мой взгляд, никаких ограничений быть не должно. Суверенитет Франции — тотален, полон, абсолютен и обсуждению не подлежит. Если у нас не будет таких средств, мы больше не будем независимой страной, а значит, наш народ не будет иметь суверенитета. Такова наша доктрина», — подчеркнул Меланшон.

В заключение интервью, лидер «Непокоренной Франции» добавил, что, несмотря на то, что многие однопартийцы и соратники с ним не согласны, он считает необходимым возродить в стране практику призыва на военную службу.

Военный призыв является, по сути, налогом, который взимается с граждан в виде времени, отданного на служение Родине, объяснил Меланшон. При этом призывники могли бы выполнять разные задачи, в том числе по охране правопорядка. Это решение могло бы изменить к лучшему отношение французов к полиции, а также сократить масштабы насилия и расизма.