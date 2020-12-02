Совбез ООН пригласил представителей ЛНР и ДНР на встречу по Украине

Совет Безопасности ООН проведет встречу, посвященную исполнению минского пакета мер от 2015 года. Встреча пройдет в неформальной обстановке (по "формуле Арриа").

Совет Безопасности ООН проведет встречу, посвященную исполнению минского пакета мер от 2015 года. Встреча пройдет в неформальной обстановке (по "формуле Арриа").

Проведение заседания, посвященного теме Украины, ожидается 2 декабря по "формуле Арриа". Об этом сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Собеседник также добавил, что тема неформальной встречи — реализация минского пакета мер.

По сообщению источника, на встречу приглашены уполномоченный представитель Луганской Народной Республики и в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Он подчеркнул, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.