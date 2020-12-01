Псевдо-врачи: аналитик раскрыл сведения о руководстве "альянса Васильевой"

Координаторы "альянса", связанного с блогером Алексеем Навальным и его личным окулистом Анастасией Васильевой, занимаются провокациями и производством фейков.

Координаторы "альянса", связанного с блогером Алексеем Навальным и его личным окулистом Анастасией Васильевой, занимаются провокациями и производством фейков.

Яндекс.Дзен-канал "Злой Аналитик" разобрался, какие настоящие намерения имеют непосредственные руководители "альянса Васильевой".

Согласно официальным данным портала организации, Тарабрина Анастасия Валерьевна является региональным менеджером в десяти представительствах альянса. Ее главная "работа" — организация провокаций.

Так, в августе текущего года во время проверки активистами организации Калачеевской районной больницы Воронежской области возник конфликт с главврачом медучреждения. В ходе него главврач расцарапала Тарабриной лицо.

Тарабрина вместе с Васильевой и группой активистов оказалась 11 ноября в центре очередного скандала. Во время совместной поездки в Вологду прошла облава на членов профсоюза и задержание двоих из них. В период ограничительных мер из-за коронавируса они поехали в регион, чтобы восстановить в должности ранее уволенную заведующую лабораторией одного из роддомов.

Примечательным фактом являются крупные задолженности и личное банкротство Анастасии Тарабриной. Кроме того, она в 2019 году привлекалась к дисциплинарной ответственности за получение подарка от пациента.

"Злой Аналитик" рассказал об еще одном координаторе "альянса Васильевой" — Колосовой Наталье Эркинбаевне, которая является региональным менеджером в 12 представительствах организации. Она также замечена за многочисленными провокациями. Так, ее задерживали, когда она везла маски в Окуловскую городскую больницу, за нарушение статьи КоАП "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Кроме того, она была замечена за распространением различных фейков.