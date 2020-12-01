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23:42   1 Декабря 2020
Спорт

Завершение футбольного матча за Кубок Президента ЦАР празднуется в Банги

Завершение футбольного матча за Кубок Президента ЦАР празднуется в Банги

Финал футбольного Кубка Президента ЦАР завершился на центральном стадионе Банги. Победитель был определен серией послематчевых пенальти.

С самого утра в Банги начались торжества по случаю государственного праздника — Дня Центральноафриканской Республики. Президент Фостен-Арканж Туадера лично дал старт параду, участие в котором принимали отряды вооруженных сил страны (FACA), полиции и жандармерии.

Как сообщает ФАН, в демонстрации военной техники страны приняли участие и бронеавтомобили БРДМ-2, которые были подарены Россией.

Местное население с восторгом наблюдало за парадом, размахивая флагами и воздушными шариками. Кроме этого, здесь выступили российские музыкальные коллективы, такие как DrumTime, "Борода FOLK".

В этот же день на стадионе Банги состоялся футбольный матч за Кубок президента. На поле встретились футболисты команд Escaf и Tempete. Победителя определила серия пенальти, по итогам которой обладателем награды стал Escaf.

По окончанию спортивного мероприятия местные власти организовали красочный салют.

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#спорт #цар #банги

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