Завершение футбольного матча за Кубок Президента ЦАР празднуется в Банги

Финал футбольного Кубка Президента ЦАР завершился на центральном стадионе Банги. Победитель был определен серией послематчевых пенальти.

Финал футбольного Кубка Президента ЦАР завершился на центральном стадионе Банги. Победитель был определен серией послематчевых пенальти.

С самого утра в Банги начались торжества по случаю государственного праздника — Дня Центральноафриканской Республики. Президент Фостен-Арканж Туадера лично дал старт параду, участие в котором принимали отряды вооруженных сил страны (FACA), полиции и жандармерии.

Как сообщает ФАН, в демонстрации военной техники страны приняли участие и бронеавтомобили БРДМ-2, которые были подарены Россией.

Местное население с восторгом наблюдало за парадом, размахивая флагами и воздушными шариками. Кроме этого, здесь выступили российские музыкальные коллективы, такие как DrumTime, "Борода FOLK".

В этот же день на стадионе Банги состоялся футбольный матч за Кубок президента. На поле встретились футболисты команд Escaf и Tempete. Победителя определила серия пенальти, по итогам которой обладателем награды стал Escaf.

По окончанию спортивного мероприятия местные власти организовали красочный салют.