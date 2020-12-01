Завершение футбольного матча за Кубок Президента ЦАР празднуется в Банги
Финал футбольного Кубка Президента ЦАР завершился на центральном стадионе Банги. Победитель был определен серией послематчевых пенальти.
С самого утра в Банги начались торжества по случаю государственного праздника — Дня Центральноафриканской Республики. Президент Фостен-Арканж Туадера лично дал старт параду, участие в котором принимали отряды вооруженных сил страны (FACA), полиции и жандармерии.
Как сообщает ФАН, в демонстрации военной техники страны приняли участие и бронеавтомобили БРДМ-2, которые были подарены Россией.
Местное население с восторгом наблюдало за парадом, размахивая флагами и воздушными шариками. Кроме этого, здесь выступили российские музыкальные коллективы, такие как DrumTime, "Борода FOLK".
В этот же день на стадионе Банги состоялся футбольный матч за Кубок президента. На поле встретились футболисты команд Escaf и Tempete. Победителя определила серия пенальти, по итогам которой обладателем награды стал Escaf.
По окончанию спортивного мероприятия местные власти организовали красочный салют.