Бардин: Санду идет на конфронтацию с РФ по заданию западных партнеров

Избранный президент Молдавии Майя Санду, несмотря на то, что она еще не вступила в должность главы государства, уже продемонстрировала готовность пойти на политическую конфронтацию с Россией.

Избранный президент Молдавии Майя Санду, несмотря на то, что она еще не вступила в должность главы государства, уже продемонстрировала готовность пойти на политическую конфронтацию с Россией.

Об этом в комментарии Информационному агентству «Политика Сегодня» заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин.

В частности, политолог прокомментировал знаковые заявления, с которыми Санду обратилась к Российской Федерации. Во-первых, она заявила о необходимости убрать из Приднестровья российских миротворцев, заменив их на гражданских представителей ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Во-вторых, избранный президент отказалась признать долг Молдавии перед «Газпромом» за поставленный газ. Свою позицию Санду объяснила тем, что долг образовался в результате поставок топлива жителям неподконтрольного Кишиневу левобережья Днепра, где расположена непризнанная властями Молдавии ПМР (Приднестровская Молдавская Республика).

«Мы никогда не признаем этот долг. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», — заявила Майя Санду.

Комментируя позицию новоизбранного президента Молдавии, Максим Бардин отметил, что Санду продемонстрировала готовность пойти политическую конфронтацию с Российской Федерацией. Однако ее тактика, по словам политолога, скорее всего обусловлена не деловым прагматизмом, а «техническим заданием», полученным от партнеров из Западной Европы.

При этом Бардин отметил, что своей победой на президентских выборах Санду главным образом обязана зарубежной диаспоре Молдавии, то есть гражданам, проживающим в странах Евросоюза. Там была проведена определенная организационная работа по образованию избирательных участков, мобилизации электората и информационной агитации.

«Сложно представить, что указанный процесс осуществлялся без содействия европейских политиков. Теперь представители ЕС и США могут выдвигать для нового президента Молдавии конкретные указания, которые будут направлены на ухудшение российско-молдавских отношений», — объясняет политолог.

А геополитические подходы западных стран, по его словам, остались, к сожалению, прежними. Они направлены на то, чтобы любой ценой отдалить от России постсоветские государства.

Линия Санду в этом свете просматривается совершенно четко: «чем хуже отношения с Россией – тем лучше», подчеркивает Бардин в заключение. Поэтому можно не сомневаться, что она продолжит совершать деструктивные шаги, подобные ее заявлениям по газу и миротворцам, направленные исключительно на то, чтобы максимально отдалить Молдавию от России.