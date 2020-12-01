Пушков оценил шансы Трампа переизбраться на второй срок

Шанс действующего президента США Дональда Трампа на то, что по итогам голосования Коллегии выборщиков именно он будет назван победителем президентских выборов, крайне мал, но он все-таки есть.

Шанс действующего президента США Дональда Трампа на то, что по итогам голосования Коллегии выборщиков именно он будет назван победителем президентских выборов, крайне мал, но он все-таки есть.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Как напоминает сенатор, Трамп снова и снова обещает, что до 20 января 2021 года, когда должна пройти инаугурация избранного президента страны, «произойдет еще много интересного».

Таким образом действующий президент США намекает на то, что его соперник по выборам – демократ Джо Байден, уже объявивший о своей победе, не станет главой Белого дома, зато на второй срок пойдет он сам. Но надежды сторонников Трампа на то, что обещанные им «интересные вещи» действительно произойдут и повлияют на итоги затянувшихся выборов, тают с каждой неделей.

«Спорные штаты один за другим объявляют о завершении пересчета — в пользу Байдена. Последним был Висконсин. Даже если Трампу удастся чего-то добиться в Пенсильвании, что сомнительно, это не изменит существующего расклада», — отмечает Пушков.

Голосование выборщиков в США пройдет через две недели. Трамп сможет переизбраться на второй президентский срок только в том случае, если выборщики нескольких штатов, вопреки объявленным результатам подсчета голосов избирателей, отдадут голоса ему.

«Теоретически такая возможность есть в тех штатах, где в местных конгрессах большинство у республиканцев. Шанс на это исключительно мал. Но Трамп продолжает игру. Сдаваться — не в его правилах», — заключает сенатор.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. На протяжении нескольких недель после выборов оба кандидата – действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден заявляли о своей победе и обвиняли друг друга в фальсификации результатов. Республиканцы через суд потребовали пересчета голосов в ряде ключевых колеблющихся штатов, где перевес в сторону Байдена был обеспечен за счет «подозрительных почтовых» избирательных бюллетеней.

В конце ноября Трамп, продолжая настаивать на том, что он не признает своего поражения, тем не менее отдал своей команде распоряжение начать подготовку к передаче власти. В то же время Джо Байден уже озвучил кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации.