ООН должна наложить на Турцию санкции за провокации в Ливии

Анкара продолжает взаимодействовать с триполитанскими "властями" с целью демаркировать турецкую авиабазу Аль-Ватыя в официальную. Об этом заявил ливийский политический аналитик.

Анкара продолжает взаимодействовать с триполитанскими "властями" с целью демаркировать турецкую авиабазу Аль-Ватыя в официальную. Об этом заявил ливийский политический аналитик.

Халид Тарджаман в интервью изданию Al-Ain al-Ikhbariya отметил, что конкретные договоренности, которые могли бы решить затянувшийся в стране кризис, достигнуты не будут — республика не позволит сделать это Совместному военному комитету в формате "5+5" из-за опасения изгнания собственного контингента из страны. Как известно, Анкара перебрасывает на территорию Ливии не только сотрудников небезызвестной ЧВК SADAT, но и военнослужащих регулярной армии для поддержки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Кроме того, Турция нарушает оружейное эмбарго ООН, выступая поставщиком военной техники и боеприпасов для тех же триполитанских "властей", сообщает в своем материале Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению Тарджамана, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган делает все, чтобы не допустить стабильности в Ливии. Политик не только стремится стать главным игроком в этом государстве, но и установить тотальный контроль над национальными ресурсами. Аналитик недоумевает, почему международное сообщество и Миссия ООН по поддержке в Ливии молчит, а Совбез ООН откровенно бездействует, хотя мог бы обязать Анкару соблюдать резолюцию о запрете оружейного экспорта.

Политолог Хусейн Мислати добавил, что турецкие власти продолжат провоцировать ливийских политиков, заинтересованных в мирном выводе страны из затяжного кризиса.

"Турецкие провокации требуют безотлагательного вмешательства ООН и международного сообщества для введения международных санкций против Анкары, которая стала декларировать свое явное неприятие любых политических усилий в Ливии", — считает Мислати.

Попытки Анкары усилить и сделать легитимным турецкое присутствие в Ливии финансируются за счет ливийских денег, уверен председатель Совета по международным отношениям в Ливии Адиль Ясин. Он отметил, что эти средства были выведены из Центрального банка республики, а после на основе беспроцентной ссуды их передали в распоряжение Стамбула.