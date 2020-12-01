Специальный фонд позволит Германии обойти санкции США по СП-2

Глава правительства германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг анонсировала создание специального фонда по защите климата.

Глава правительства германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг анонсировала создание специального фонда по защите климата.

По данным газеты Bild со ссылкой на собственные источники, целью его формирования является обход санкций, введенных Вашингтоном против "Северного потока – 2".

В материале издания уточняется, что анонсированная организация призовет признать проект трубопровода "одним из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге – Передней Померании". Также фонд должен будет способствовать успешному завершению строительства газопровода. Специально для этого планируется создать отдельное коммерческое предприятие, продукция и услуги которого будут нацелены на завершение СП-2. Таким образом, немецкие компании, рискующие попасть под американские санкции, будут находиться в тесном контакте с российской стороной через экономические инструменты, которые предоставит фонд.

Газета уточняет, что с технической точки зрения ни одна компания напрямую не будет взаимодействовать с проектом. Это позволит обойти санкции Вашингтона.