Дамаск озвучил главные пункты для решения ключевых проблем в Сирии

Члены делегации Сирийской Арабской Республики (САР) в рамках заседания малой группы Конституционного совета ООН указали на главные пункты для стабилизации ситуации в стране.

Члены делегации Сирийской Арабской Республики (САР) в рамках заседания малой группы Конституционного совета ООН указали на главные пункты для стабилизации ситуации в стране.

Представители САР акцентировали свое внимание на весомости гуманитарного вопроса, который нельзя подводить под двойные стандарты. Проблемы жителей Сирии не должны розниться со страданиями сирийцев, проживающих вне территории страны, подчеркнули члены делегации, передает SANA.

Вторым пунктом обсуждения стал санкционный вопрос. Дамаск указал на применение западными лидерами политики ограничительных мер по отношению к народу САР, а также на использование антиправительственных вооруженных бандформирований.

Любое заседание ООН по урегулирования в Сирии, по словам членов делегации, должно давать четкое понимание, что санкции следует отменить. Решение вопроса значительно упростит работу по устранению последствий миграционного кризиса в Европе.