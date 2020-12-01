Два десятка танкеров с нефтью направлены в Азию из США

Азиатские страны ожидают прибытия 20 танкеров с нефтью, направленных Соединенными Штатами Америки, передает Bloomberg.

Азиатские страны ожидают прибытия 20 танкеров с нефтью, направленных Соединенными Штатами Америки, передает Bloomberg.

Власти США воспользовались нарастающим восстановлением экономик азиатских стран, чтобы развивать поставки черного золота для них. "Армада" из танкеров с нефтью придет, в том числе, в Китайскую Народную Республику и Южную Корею в декабре 2020 года.

Сообщается, что сырье взято добытчиками с побережья Мексиканского залива. Судна зафрахтованы различными компаниями, среди которых "дочка" крупнейшей нефтеперерабатывающей компании КНР Sinopec Group. Танкеры могут переправлять до двух миллионов баррелей нефти, добавили в агентстве.