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21:00   1 Декабря 2020
Экономика

Два десятка танкеров с нефтью направлены в Азию из США

Два десятка танкеров с нефтью направлены в Азию из США

Азиатские страны ожидают прибытия 20 танкеров с нефтью, направленных Соединенными Штатами Америки, передает Bloomberg.

Власти США воспользовались нарастающим восстановлением экономик азиатских стран, чтобы развивать поставки черного золота для них. "Армада" из танкеров с нефтью придет, в том числе, в Китайскую Народную Республику и Южную Корею в декабре 2020 года.

Сообщается, что сырье взято добытчиками с побережья Мексиканского залива. Судна зафрахтованы различными компаниями, среди которых "дочка" крупнейшей нефтеперерабатывающей компании КНР Sinopec Group. Танкеры могут переправлять до двух миллионов баррелей нефти, добавили в агентстве.

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#сша #нефть #азия

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