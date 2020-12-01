Россия предъявила Эстонии претензии за отношение к русскоязычному населению

Эстония не обеспечила равные права всем меньшинствам, особенно, русскоязычному населению. Об этом заявило посольство России в республике.

Эстония не обеспечила равные права всем меньшинствам, особенно, русскоязычному населению. Об этом заявило посольство России в республике.

Российские дипломаты напомнили Эстонии про Резолюцию о национальном равноправии, которую страны подписали 30 лет назад. В документе эстонские политики единогласно выступили за обеспечение равных прав всех жителей Латвии, Литвы и Эстонии. Однако это благое намерение исчезло. Послы РФ обратили внимание на неблагополучное положение русскоязычного меньшинства в Эстонии.

Посольство РФ призвало эстонскую сторону придерживаться заявленных в Резолюции обязательств и учитывать вклад русскоязычного населения в развитие страны.