Празднование Дня Республики в ЦАР продолжилось вручением наград детям

Празднование Дня Республики в ЦАР продолжилось торжественным награждением победителей президентского конкурса на стадионе в Банги.

Празднование Дня Республики в ЦАР продолжилось торжественным награждением победителей президентского конкурса на стадионе в Банги.

В рамках празднования Дня провозглашения Республики победители конкурса "Моя семья — мой дом" получили призы во время торжественного награждения на сцене стадиона Боганда в Банги. Об этом передает ФАН.

Победители детского конкурса получили грамоты и ценные призы: велосипеды, умные часы и школьные рюкзаки. Детей Центральноафриканской Республики наградили на сцене стадиона в столице страны.

Некоторые лауреаты конкурса не имели возможности приехать в Банги, поэтому по распоряжению Министерства образования ЦАР им доставят награды домой. На трибунах собрались свыше 20 тысяч жителей государства, они рукоплескали победителям конкурса.

Зрителей ожидает футбольная игра с выступлением российских артистов в перерывах матча, а также праздничный салют.