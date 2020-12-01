Стали известны подробности о личности поволжского маньяка

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый в совершении 26 убийств пожилых женщин уроженец Татарстана приезжал в регионы республики из Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый в совершении 26 убийств пожилых женщин уроженец Татарстана приезжал в регионы республики из Москвы.

По предварительным данным, первый свой срок мужчина получил в 2009 году за кражу. После этого он принял решение переехать в Москве, где проживал до 2017 года, передает Федеральное агентство новостей.

Во время нахождения в столице, он приезжал в регионы Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, где совершал нападения на пенсионерок с целью ограбления. По версии следствия, злоумышленник проникал в квартиры жертв под видом сантехника.

Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовного дела по фактам убийств, совершенных в период с 2011 по 2012 годы. Эксперты провели уже порядка 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз.