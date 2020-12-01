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20:17   1 Декабря 2020
Происшествия

Полиция Бельгии пресекла секс-вечеринку европейских дипломатов

Полиция Бельгии пресекла секс-вечеринку европейских дипломатов

Сотрудники правоохранительных органов Бельгии обнаружили одного члена Европейского парламента и несколько дипломатов на организованной в подвале бара секс-вечеринке.

По данным прокуратуры Брюсселя, на мероприятии с нарушением эпидемиологических предписаний присутствовали 25 человек. В баре обнаружено большое количество алкоголя и наркотиков.

Вопиющий инцидент произошел в десяти метрах от полицейского комиссариата, в самом центре города. Правоохранители провели проверку питейного заведения. При появлении полиции один из участников вечеринки пытался бежать через окно.

Всех нарушителей карантинного режима зафиксировали. На них были составлены административные протоколы.

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#бельгия #полиция #секс

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