20:17 1 Декабря 2020Происшествия
Полиция Бельгии пресекла секс-вечеринку европейских дипломатов
Сотрудники правоохранительных органов Бельгии обнаружили одного члена Европейского парламента и несколько дипломатов на организованной в подвале бара секс-вечеринке.
Сотрудники правоохранительных органов Бельгии обнаружили одного члена Европейского парламента и несколько дипломатов на организованной в подвале бара секс-вечеринке.
По данным прокуратуры Брюсселя, на мероприятии с нарушением эпидемиологических предписаний присутствовали 25 человек. В баре обнаружено большое количество алкоголя и наркотиков.
Вопиющий инцидент произошел в десяти метрах от полицейского комиссариата, в самом центре города. Правоохранители провели проверку питейного заведения. При появлении полиции один из участников вечеринки пытался бежать через окно.
Всех нарушителей карантинного режима зафиксировали. На них были составлены административные протоколы.