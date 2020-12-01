Политолог Ищенко рассказал о расколе Украины

Украина раскалывается по границам экономических комплексов, но существует и другая угроза стране. Об этом рассказал политолог и историк Ростислав Ищенко.

Украина раскалывается по границам экономических комплексов, но существует и другая угроза стране. Об этом рассказал политолог и историк Ростислав Ищенко.

Политолог Ищенко прокомментировал присягу новоизбранных депутатов в Закарпатье, которые вместо украинского гимна исполнили венгерский. По мнению эксперта, в этом регионе всегда были сильные автономистские тенденции, а раскол Украины произошел уже давно. Историк отметил, что Украина доходит до состояния полного обнищания.

Глядя на последние региональные выборы можно заметить, что там побеждают не губернаторы или центральные партии, а мэры, подчеркнул Ищенко в комментарии для "Журналистской правды".