20:07 1 Декабря 2020Политика
Политолог Ищенко рассказал о расколе Украины
Украина раскалывается по границам экономических комплексов, но существует и другая угроза стране. Об этом рассказал политолог и историк Ростислав Ищенко.
Украина раскалывается по границам экономических комплексов, но существует и другая угроза стране. Об этом рассказал политолог и историк Ростислав Ищенко.
Политолог Ищенко прокомментировал присягу новоизбранных депутатов в Закарпатье, которые вместо украинского гимна исполнили венгерский. По мнению эксперта, в этом регионе всегда были сильные автономистские тенденции, а раскол Украины произошел уже давно. Историк отметил, что Украина доходит до состояния полного обнищания.
Глядя на последние региональные выборы можно заметить, что там побеждают не губернаторы или центральные партии, а мэры, подчеркнул Ищенко в комментарии для "Журналистской правды".