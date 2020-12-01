Российский писатель Илиас Меркури назвал Навального мошенником

Общественный деятель Илиас Меркури высказал свое мнение о деятельности блогера Алексея Навального.

Общественный деятель Илиас Меркури высказал свое мнение о деятельности блогера Алексея Навального.

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Если документ будет принят, то с 1 января 2021 года цифровая валюта станет считаться имуществом, а доходы от нее будут облагаться налогом. Как считает корреспондент издания "Журналистская правда", больше всех эта новость опечалит основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального, у которого летом прошлого года через биткоин-кошельки прошло более 41 млн рублей.

"Алексей Анатольевич почти всегда обходит закон стороной, особенно в его заключительной части, это касается и его доходов. Там не только 41 миллион, такая цифра была на момент вывода. Сейчас мы уже не знаем. А с учетом того, что биткоин поднялся уже почти до 20 тысяч, это уже очень внушительная сумма", — считает общественный деятель.

Меркури отмечает, что деньги, которые прошли через кошельки Алексея Навального, он собирал с народа, заявляя, что является "кандидатом в президенты". По мнению блогера, это мошенничество в крупном размере и уголовная статья.

Напомним, что в 2019 году Алексея Навального и его соратника Леонида Волкова обвинили в хищении более 41 миллиона рублей.