Экономист объяснил причины исчезновения доллара в мире

Серьезные риски для американской валюты увидел российский общественный деятель и экономист Михаил Хазин.

Серьезные риски для американской валюты увидел российский общественный деятель и экономист Михаил Хазин.

В будущем доллар может исчезнуть для мировых потребителей, если международные финансовые институты решат его упразднить по согласованию с властями США. Это может произойти в ходе сделки Трампа с мировой элитой в обмен на продление президентского срока, уверяет эксперт.

"Трамп мог согласиться на разделение доллара на внутренний (американский) и внешний", — добавил Хазин в эфире радио "Говорит Москва".

При таком раскладе ответственные ведомства начнут выстраивать новую финансовую систему, а "внешняя" форма доллара будет запрещена в Соединенных Штатах Америки. В этом случае иностранных держателей доллара ждут проблемы с валютой, подытожил экономист.