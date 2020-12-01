Сторонники Навального остались без лидера и поводов для протеста

Воцарившаяся в российском обществе стабильность является следствием отсутствия самих источников протеста. Об этом заявил политолог и кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Воцарившаяся в российском обществе стабильность является следствием отсутствия самих источников протеста. Об этом заявил политолог и кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Бредихин, возглавляющий Центр этнических и международных исследований, провел параллель между волнениями в странах Евросоюза и обстановкой в России, где протестные движения отсутствуют. По словам политолога, в России сценарий Болотной можно полностью исключить, поскольку отсутствует сам источник протеста.

"Мы не можем сегодня говорить о повторении Болотной или протестов, — рассказал Бредихин в интервью корреспонденту Nation News, — которые были на проспекте Сахарова. По вполне естественным причинам".

Политолог уточнил, что сторонники основателя признанного в России иноагентом ФБК Алексея Навального не митингуют, поскольку у них нет причин для протестов. Сам же Навальный, по словам Бредихина, по-прежнему скрывается за рубежом.

"По какому поводу сегодня митинговать сторонникам Навального? Где их лидер? Он даже не в России, — подчеркнул собеседник агентства. — За что митинговать, тоже непонятно. В РФ сегодня сложно найти источники протеста".

Протесты во Франции, разгоревшиеся на фоне рассмотрения парламентом страны закона о запрете фото- и видеосъемки сотрудников правоохранительных органов, вряд ли приобретут масштаб летних протестов в США, поскольку там был иной повод для митингов. В России же, по словам Бредихина, такой сценарий и вовсе исключен за отсутствием причин для народных волнений.