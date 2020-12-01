В России фиксируется рост цен на пластические операции

Почему в России подорожали пластические операции, рассказала главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава РФ, профессор Наталья Мантурова.

Почему в России подорожали пластические операции, рассказала главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава РФ, профессор Наталья Мантурова.

В первую очередь, наблюдается рост цен на расходные материалы из-за колебаний курса иностранных валют. Импортная продукция выросла в цене на 50%, отечественная — на 30%. Однако это больше косвенная причина, так как пластические операции увеличились в себестоимости, объяснила для NEWS.ru Мантурова.

В среднем, с учетом расходных материалов, на 14% подорожали основные направления — блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting. При этом рост цен на процедуры значительно меньше, чем на расходные материалы, отметила специалист.