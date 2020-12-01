Богданов и посол Германии обсудили Ближний Восток и Африку

Кризисы в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африке стали темой обсуждения замглавы МИД РФ Михаила Богданова и посла Германии в России.

Кризисы в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африке стали темой обсуждения замглавы МИД РФ Михаила Богданова и посла Германии в России.

Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выразил желание обсудить ряд вопросов с российской стороной. Переговоры прошли в онлайн-формате. Гайр и Богданов сошлись во мнении, что необходимо разрешить кризисы в Сирии, Ливии, Ливане и в Персидском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России. Ранее Богданов провел встречу с послом Египта в России Ихабом Насром, пишет ФАН. В ходе беседы были затронуты аналогичные темы. Дипломаты сделали основной упор на решение ливийского кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в контактах с ливией на уровнях парламентов. Об этом он заявил во время встречи со спикером Палаты представителей (парламента) Ливии Агилой Салехом во время его визита в Москву. Еще одной темой стал завершившийся форум политического диалога в Тунисе.