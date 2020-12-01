Эксперт Фролов: Украинская ГТС не протянет без российского газа

По словам эксперта, единственным стабильным источником дохода украинской ГТС является не население, а газ «Газпрома».

Без российского газа газотранспортная система (ГТС) Украины начнет разваливаться. Об этом на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 1 декабря, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Одна из крупнейших в мире по протяженности ГТС Украины сегодня быстро теряет свои позиции. На границе с Россией она способна принять 288 млрд кубометров газа ежегодно, а передать другим странам — несколько меньше (178,5 млрд кубометров в год). Однако в реальности через нее прокачивается существенно меньше.

По словам гостя «Патриота», загрузка трубопровода газом влияет не только на финансовое состояние, но и на возможность технической эксплуатации газотранспортной системы.

«Будет ли необходимое давление в трубе? Советские ученые исходили из того, что это будет комплексное решение. То есть украинские потребители могут в ряде регионов оказаться в ситуации энергодефицита, так как местные не смогут поставлять нужный объем газа», — рассуждает Фролов.

Кроме того, участник пресс-конференции добавил, что на поддержание украинской ГТС требуются деньги.

«Без российского газа, как показал опыт Нафтогаза в текущем году, продемонстрировав феноменальные финансовые показатели, система начинает разваливаться. Потому что единственный стабильный источник денег — не население, несмотря на то, что ему подняли тарифы, а газпромовский газ, идущий через территорию. Обслуживать будет очень тяжело», — не сомневается Фролов.

При этом гость онлайн-эфира обратил внимание на «катастрофическое» старение украинской трубы. Об этом, по его словам, говорят участившиеся случаи прорыва газопровода.

«Недавно был прорыв под Киевом. Труба, правда, была не магистральная, газ шел в подземное хранилище. Но эти случаи все чаще и чаще возникают и затрагивают не газопроводы низкого давления», — подчеркнул эксперт.

По утверждению Фролова, модернизация всей системы ГТС Украины по состоянию на 2011 год обошлась бы стране в 7,5 млрд долларов. Если разбить этот платеж, то в лучшем случае Киеву удастся вложить 20% от требуемой суммы, констатировал Фролов.

"Украинская газовая труба-уже дешевле металлолома!!! Впечатлился нынешней оценкой стоимости ГТС Украины. Это как надо было воровать, чтобы довести до такого".https://t.co/vHhQchSYDY pic.twitter.com/7w16LXSnq0 — Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) May 21, 2020

На вопрос о том, сколько украинская ГТС сможет еще просуществовать, эксперт не взялся делать поспешных выводов. Однако он добавил, что это будет не одномоментным процессом.