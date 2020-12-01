Спонсирующих Навального олигархов заподозрили в связях с криминалом

Одними из главных спонсоров блогера Алексея Навального считаются отец и сын Дмитрий и Борис Зимины, у которых в биографии нашлись связи с организованной преступностью 90-х годов.

Одними из главных спонсоров блогера Алексея Навального считаются отец и сын Дмитрий и Борис Зимины, у которых в биографии нашлись связи с организованной преступностью 90-х годов.

Источником основных доходов, по признанию основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального, стала должность юриста Бориса Зимина, которая оказалась необходима практически только ради правомерного способа переводить ему деньги. Хотя блогер и считает некоторых российских олигархов "ворами, обирающими граждан своей страны", в чистоте капиталов Зиминых у него сомнений никогда не возникало, передает Федеральное агентство новостей.

При этом у семейства Зиминых могут быть вполне реальные связи с криминалом, творившимся в 1990-х в Москве и Подмосковье. Дмитрий Зимин предпочитает не афишировать и отрицать свое родство с сыном Сергеем, который в те годы мог быть главой Коптевской группировки. В 1996 году Сергея Зимина объявили в розыск по делу о нападении на предпринимателя, а в 1998 с его именем была связана история об убийстве тушинского преступного авторитета.