Вбросы Фейгина об уголовном преследовании поддержал Навальный

Блогер Алексей Навальный выступил с поддержкой в адрес юриста Марка Фейгина, который сообщил об "угрозах" посадить его за решетку за отсутствие синей галочки в Twitter.

Блогер Алексей Навальный выступил с поддержкой в адрес юриста Марка Фейгина, который сообщил об "угрозах" посадить его за решетку за отсутствие синей галочки в Twitter.

Исполнительное производство в отношении Фейгина открыли после скандала с Анатолием Шарием и клеветы на него: так, юрист делал оскорбительные заявления в адрес журналиста со старого аккаунта с "синей галочкой", передает Nation News. В итоге суд обязал его принести извинения и опровергнуть слова.

Фейгин, в свою очередь, заверил, что именно это он и сделал, но с того аккаунта, который зафиксирован в судебном решении. Позднее юрист переименовал аккаунт, и с новым именем у него галочки нет, однако очередным уголовным делом ему это не грозит.

Анатолий Шарий также отреагировал на слова Алексея Навального в поддержку Марка Фейгина. Не стесняясь в выражениях, он высказался об умственных способностях основателя признанного иноагентом ФБК.