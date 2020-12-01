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18:46   1 Декабря 2020
Политика

Глава МИД РФ назвал требование Санду о выводе миротворцев безответственным

Глава МИД РФ назвал требование Санду о выводе миротворцев безответственным

Россия не станет выводить российских миротворцев из Приднестровья, как того хочет президент Молдавии Майя Санду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, данные меры только ухудшат ситуацию и нисколько не поспособствуют урегулированию конфликта. Политик добавил, что вывод миротворцев из приднестровья — это безответственное решение.

Лавров отметил, что для России очень важно построить добрые отношения с любой страной, в том числе и с Молдавией.

Он напомнил, что урегулирование конфликта в Приднестровье стало возможным после эффективного вывоза и утилизации российских боеприпасов, однако до сих пор на территории Приднестровья сохранилось множество складов с опасными снарядами. Для их вывоза необходимо сотрудничество между Кишиневом и Тирасполем.

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#молдавия #лавров #приднестровье #санду

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