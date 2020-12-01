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18:43   1 Декабря 2020
Общество

Власти Петербурга отметили снижение числа антикоронавирусных нарушений

Власти Петербурга отметили снижение числа антикоронавирусных нарушений

Рейды, нацеленные на выявление нарушений карантинных правил среди предпринимателей Петербурга, дали положительный результат, заявили в Смольном 1 декабря.

Сейчас в Северной столице не более 15% организаций ведут рабочую деятельность без QR-кодов, уточнили в пресс-службе городской администрации. Общее число нарушений благодаря масочным рейдам снизилось с 43% до 20%.

Проверку, начиная с 1 октября по 24 ноября, прошли 45 тыс. магазинов и кофе, уточнил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, сейчас QR-коды получили 8276 организаций общественного питания.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.

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#петербург #беглов #коронавирус

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