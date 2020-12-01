Власти Петербурга отметили снижение числа антикоронавирусных нарушений

Рейды, нацеленные на выявление нарушений карантинных правил среди предпринимателей Петербурга, дали положительный результат, заявили в Смольном 1 декабря.

Рейды, нацеленные на выявление нарушений карантинных правил среди предпринимателей Петербурга, дали положительный результат, заявили в Смольном 1 декабря.

Сейчас в Северной столице не более 15% организаций ведут рабочую деятельность без QR-кодов, уточнили в пресс-службе городской администрации. Общее число нарушений благодаря масочным рейдам снизилось с 43% до 20%.

Проверку, начиная с 1 октября по 24 ноября, прошли 45 тыс. магазинов и кофе, уточнил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, сейчас QR-коды получили 8276 организаций общественного питания.

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