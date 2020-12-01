Рар: Германия сопротивляется попыткам США сорвать достройку СП-2

Для Соединенных Штатов Америки остановка строительства «Северного потока – 2» это вопрос престижа и дисциплинирования Европы. Однако Германия оказывает сопротивление США, так как для нее это вопрос собственного достоинства.

Для Соединенных Штатов Америки остановка строительства «Северного потока – 2» это вопрос престижа и дисциплинирования Европы. Америка использует весь свой арсенал, чтобы не дать достроить российский газопровод, однако Германия оказывает ей сопротивление, так как для нее это вопрос собственного достоинства.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что работы по достройке «Северного потока – 2» запланированы на декабрь.

«В Германии местная власть на земельном уровне будет создавать собственные структуры для обеспечения постройки Северного потока-2 несмотря на все конфликты Германии и России. Ангела Меркель сделала все, чтобы заставить 24 страны ЕС высказать сильную критику в адрес Америки, чтобы та не лезла в вопросы европейской энергетической безопасности», — рассказал Рар.

Однако, по его словам, ситуация может поменяться после выборов, назначенных на сентябрь 2021 года. Если по итогом выборов из правительства уйдет Социал-демократическая партия, а «Зеленые» наоборот туда войдут, расстановка сил полностью изменится. Но до этих возможных перемен еще есть время, чтобы достроить и ввести в эксплуатацию российский газопровод.

Американцы, добавил немецкий политолог, очень недовольны нынешним канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Зато они весьма довольны министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на днях заявила, что необходимо усилить обороноспособность НАТО, а в дальнейшем нужно будет проводить в отношении России политику с позиции силы.

«Это можно объяснить тем, что сейчас к власти в ФРГ приходят политики другого поколения, у которых нет понимания, что значила Вторая мировая война и послевоенное сближение России с Германией. Для них это очень отдаленная эпоха», — объясняет Рар.

Поэтому немецкие политики и подстраиваются под возможного будущего президента США Джо Байдена. Поэтому оборонное ведомство Германии так хочет понравиться Байдену – оно думает, что сможет за счет России убедить Вашингтон в том, что тот может положиться на Берлин.

«В Германии СМИ спор Крамп-Карренбауэр с Российским правительством демонстративно игнорируют, зубастые СМИ на стороне немки. Россию хотят посадить строго на место. Ничего хорошего из этого не последует», — отмечает политолог.

В заключение Рар напоминает, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр едва не стала преемницей Ангелы Меркель, но этому помешал внутрипартийный скандал с «Альтернативой для Германии».