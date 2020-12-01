Эксперт объяснил, почему необходимо «бороться» за «Северный поток — 2»

По мнению Александра Фролова, северные обходные газопроводы оснащены более энергоэффективным оборудованием.

В условиях смещения центров газодобычи проект «Северный поток — 2» приобрел новое экономическое значение для России. Об этом на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 1 декабря, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В студии обсудили, насколько сегодняшняя «борьба» за СП-2, который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море, оправдана. По словам эксперта, идея о создании обходного газопровода возникла еще в 1990-х годах.

«Но принималось решение о ряде обходных путях в "нулевых". После того, как было сорвано создание консорциума между “Газпромом”, Украиной и европейскими странами по управлению украинской газотранспортной системой», — напомнил Фролов.

Однако проблема была вовсе не в том, чтобы построить трубу для прокачки газа в большем количестве. По словам эксперта, куда важнее было обеспечить безопасность его поставки.

«Украинская труба стареет, а так как контроля, по сути, нет ни у Европы, ни тем более у нас, то финансировать ее модернизацию, ремонт мы не можем, и европейцы не станут. Значит, надо строить обходные газопроводы», — объяснил гость «Патриота».

Экономическое значение «Северного потока — 2» также заключается в уменьшении транзитных платежей:

«На газопроводе мы платим фактически самим себе, есть постоянные расходы, но объем средств снижается, увеличивается чистая прибыль».

Кроме того, Фролов обратил внимание на то, что сейчас постепенно начинают смещаться центры газодобычи, основная часть которых уходит на север, в особенности в сторону полуострова Ямал.

Бованенковское газовое месторождение на полуострове Ямал является одним из крупнейших в России. Оно также служит ресурсной базой для газопровода «Северный поток – 2». pic.twitter.com/2c8d35bPCP — Nord Stream 2 RU (@NSP2_Rossiya) November 13, 2019

«На Ямале действует Бованенковское месторождение, там добывается более 100 млрд кубов газа, и будут новые месторождения вводится в эксплуатацию. Расстояние от этого месторождения до европейских потребителей по украинскому коридору на полтора километра больше, чем по северному коридору, включая действующий СП и СП-2. Это важный аргумент», — подчеркнул эксперт.

При этом на северном направлении стоит более энергоэффективное оборудование, констатировал участник пресс-конференции.

«Если по Украине каждые 100-150 км стоят компрессорные станции, то газ по СП и СП-2 будет транспортироваться с помощью одной компрессорной станции, что также снижает энергопотери. Эти коридоры более надежны. Экология здесь — вишенка на торте. Да, они более экологичны, но это не главный повод», — подытожил Фролов.

Ранее федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в немецких водах на декабрь. Также в пресс-службе регулятора сообщили, что заявка на продолжение работ в январе-апреле 2021 года рассматривается.

Германия разрешила укладку "Северного потока — 2" до конца года https://t.co/xSDXs6ps6b pic.twitter.com/dGCCJ2a0gt — РИА Новости (@rianru) December 1, 2020

«Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)», — передают РИА Новости слова заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд.

Мансфельд также подтвердила, что работы по укладке могут возобновиться 5 декабря. Вероятно, трубоукладочные работы будет вести судно «Академик Черский».