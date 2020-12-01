18:11 1 Декабря 2020Экономика
Путин заявил о необходимости проведения ревизии в нормах строительства
Президент России Владимир Путин прокомментировал существующие нормы промышленного строительства.
Президент России Владимир Путин прокомментировал существующие нормы промышленного строительства.
По словам российского лидера, на данный момент появилась острая необходимость в проведении комплексной ревизии норм в промышленном строительстве. Кроме того Путин призвал подготовить меры по стимулированию производства синтетических каучуков.
Он дал поручение компетентным органам для проведения данной операции.