Путин заявил о необходимости проведения ревизии в нормах строительства

Президент России Владимир Путин прокомментировал существующие нормы промышленного строительства.

Президент России Владимир Путин прокомментировал существующие нормы промышленного строительства.

По словам российского лидера, на данный момент появилась острая необходимость в проведении комплексной ревизии норм в промышленном строительстве. Кроме того Путин призвал подготовить меры по стимулированию производства синтетических каучуков.

Он дал поручение компетентным органам для проведения данной операции.