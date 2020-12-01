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18:11   1 Декабря 2020
Экономика

Путин заявил о необходимости проведения ревизии в нормах строительства

Путин заявил о необходимости проведения ревизии в нормах строительства

Президент России Владимир Путин прокомментировал существующие нормы промышленного строительства.

По словам российского лидера, на данный момент появилась острая необходимость в проведении комплексной ревизии норм в промышленном строительстве. Кроме того Путин призвал подготовить меры по стимулированию производства синтетических каучуков.

Он дал поручение компетентным органам для проведения данной операции.

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#путин #строительство #ревизия

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