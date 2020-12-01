18:11 1 Декабря 2020Экономика
Путин поручил проверить нормы промышленного строительства
Президент России Владимир Путин прокомментировал существующие нормы промышленного строительства.
Президент России Владимир Путин прокомментировал существующие нормы промышленного строительства.
По словам российского лидера, на данный момент появилась острая необходимость в проведении комплексной ревизии норм в промышленном строительстве. Он дал поручение компетентным органам для проведения данной операции.
Кроме того Путин призвал подготовить меры по стимулированию производства синтетических каучуков.