Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:11   1 Декабря 2020
Экономика

Путин поручил проверить нормы промышленного строительства

Путин поручил проверить нормы промышленного строительства

Президент России Владимир Путин прокомментировал существующие нормы промышленного строительства.

По словам российского лидера, на данный момент появилась острая необходимость в проведении комплексной ревизии норм в промышленном строительстве. Он дал поручение компетентным органам для проведения данной операции.

Кроме того Путин призвал подготовить меры по стимулированию производства синтетических каучуков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #строительство #ревизия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров