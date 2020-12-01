СК опроверг проверку высказываний Навального на "Эхе Москвы"

Представитель СКР Светлана Петренко заявила, что появившаяся в СМИ информация о том, что следователи изучают эфир с блогером, не соответствует действительности.

Представитель СКР Светлана Петренко заявила, что появившаяся в СМИ информация о том, что следователи изучают эфир с блогером, не соответствует действительности.

Сообщения о проверке высказываний основателя ФБК (признан иноагентом в России) в эфире передачи "Утренний разворот" от 27 апреля появились в Сети сегодня. Петренко напомнила, что Следственный комитет всегда оперативно информирует обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, которые находятся в производстве ведомства.

Она также обратила внимание, что анонимные источники (которые сообщили о проверке) иногда преднамеренно используют недостоверную информацию "для привлечения внимания к отдельным персонам".

В эфире "Утреннего разворота" Навальный и ведущие Ирина Баблоян и Максим Курников обсуждали инициативу блогера под названием "5 шагов для России", которая, по его словам, должна была помочь россиянам в период пандемии. В ходе беседы основатель ФБК призвал к насильственному свержению власти.