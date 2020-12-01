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18:01   1 Декабря 2020
Общество

Эксперт дала рекомендации, как удачно сменить профессию

Эксперт дала рекомендации, как удачно сменить профессию

Желание человека сменить наскучившую работу вполне естественно. Предприниматель Ксения Аверс рассказала, как решиться на увольнение и получить новую профессию.

Люди часто испытывают страх и сомнение при мысли о смене работы. Эксперт сообщила, что если человек долгое время работал наемным сотрудником, то не стоит сразу уходить в собственное дело.

Если же человек решил открыть свое дело, то необходимо придерживаться некоторых советов. Важно уделить время обучению, получить соответствующую квалификацию. Нужно понимать внутренние процессы, всю структуру, а также уметь планировать и управлять финансами.

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#работа #эксперт #профессия

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