Эксперт дала рекомендации, как удачно сменить профессию

Желание человека сменить наскучившую работу вполне естественно. Предприниматель Ксения Аверс рассказала, как решиться на увольнение и получить новую профессию.

Желание человека сменить наскучившую работу вполне естественно. Предприниматель Ксения Аверс рассказала, как решиться на увольнение и получить новую профессию.

Люди часто испытывают страх и сомнение при мысли о смене работы. Эксперт сообщила, что если человек долгое время работал наемным сотрудником, то не стоит сразу уходить в собственное дело.

Если же человек решил открыть свое дело, то необходимо придерживаться некоторых советов. Важно уделить время обучению, получить соответствующую квалификацию. Нужно понимать внутренние процессы, всю структуру, а также уметь планировать и управлять финансами.