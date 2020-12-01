Консерватор Кирюшкин: BLM останутся сборищем преступников и психов

Корреспондент «Политики Сегодня» обсудил американские выборы и их контекст с основателем правого интернет-сообщества 1337const .

Страсти по выборам в США не угасают: президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него данных о мошенничестве на американских выборах, Дональд Трамп обвинил ФБР в фальсификациях, а кандидат от Демократической партии Джо Байден спешит праздновать свою победу еще до голосования выборщиков.

Корреспондент «Политики Сегодня» узнал у Кирилла Кирюшкина — одного из основателей правого интернет-сообщества 1337const, выступающего за консервативные ценности, — как относиться россиянам к демократичной и не очень жизни граждан за океаном, а также какие последствия могут быть от возможной победы Байдена.

— Как россиянам относиться к событиям в США?

— Русские и другие народы РФ должны сделать конкретные выводы, а не просто сидеть в интернете и офигевать от происходящего. Во-первых, протесты коснулись европейцев, а это у нас под носом. Во-вторых, наша молодежь перенимает леволиберальную повестку, а это окончательное уничтожение нашего традиционного общества и полный упадок нравственности. Прогрессивная пропаганда уже набирает обороты в РФ. В-третьих, при Байдене наша леволиберальная оппозиция найдет больше денег и сторонников на Западе и еще больше «раскачает лодку».

— Как возможная победа Байдена отразится на судьбе белых людей?

— Я считаю, что изменений в отношении белых на государственном уровне не будет, но останется частный сектор в виде работодателей, кино, сериалов, культуры, соцсетей, в жизни и так далее — тут они будут отрываться по полной, что уже давно делают. Просто сейчас на фоне прогрессивной моды это приобрело катастрофические масштабы, ведь уже никого не удивляет тот факт, что белого гетеросексуального мужчину где-то уволили с работы только за то, что он таковым является и не желает поддерживать BLM, феминизм, ЛГБТ.

Впрочем, изменений не будет и для черных, они останутся там, где и были, — побузотерили и хватит. Для Байдена они были лишь политическим инструментом. Тот же самый Обама, друг Байдена, никак не улучшил их положение в обществе. Некоторые лидеры БЛМ это осознали и даже выступили с критикой Байдена и осудили его махинации на выборах.

— Могут ли стать консерваторами и быть против демократов приехавшие в США мигранты?

— Естественно могут, но таких, подчеркиваю, максимально низкий процент. Это из разряда адекватных, умных и образованных людей, которые приехали именно работать и вносить вклад в развитие страны. Допустим какие-либо айтишники, которым рады будут выдать гражданство. Один из моих подписчиков таким и является, приехал в США и работал в одной калифорнийской компании программистом.

— Есть ли что-то хорошее в движении Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — с англ.)? Какие у него перспективы?

— Задумка у движения хорошая. Можно было сделать организацию, которая бы освещала или боролась с полицейским произволом — он в США есть, как и в любой другой стране. Копы перегибали палку и в случаях с белыми неоднократно, поэтому можно было создать общее движение для белых и черных, ведь проблема одна для всех.

В США очень хорошо работают медиа и очень важно общественное мнение, поэтому я думаю, что у такой организации были бы все шансы влиять на правоохранительные органы, без всяких погромов, грабежей, драк и убийств невинных людей. Перспектив на данном этапе я не вижу, они уже прошли точку невозврата, они просто останутся сборищем преступников и прочих людей с психическими отклонениями.

— Почему Байден, возможно, победил?

— Во-первых, на выборы повлияло большое количество фальсификаций. Например, вбросы голосов людей 1800 года рождения. Во-вторых, почти вся система была на стороне Байдена — крупнейшие СМИ уничтожали образа Трампа, как президента действующего в интересах США. Постоянные крики о том, что он агент Кремля и выборы он выиграл благодаря «русским хакерам».

Вся система была на стороне Байдена. Демократы использовали свой популизм на максимум. Ухватились за новомодные леволиберальные тренды и сделали Трампа главным угнетателем прогрессивного общества. Многие голосовали за Байдена исходя из логики "лучше Байден, чем Трамп", хотя даже не разделяли его позицию.