Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:50   1 Декабря 2020
Происшествия

Обожаемый туристами деревянный фаллос бесследно исчез в Германии

Обожаемый туристами деревянный фаллос бесследно исчез в Германии

Неизвестные похитили двухметровый деревянный фаллос на вершине горы Грюнтен в Баварии. На месте пропажи остался пенек и горы стружек, пишет kp.ru.

Деревянный фаллос появился на вершине горы несколько лет назад. Кто стоял за его установкой, до сих пор неизвестно. Многие местные жители были уверены в том, что деревянная модель – это выходка шутников.

Практически сразу же после установки статуя стала привлекать внимание не только жителей Баварии, но и других федеральных земель ФРГ. К деревянному фаллосу потянулись толпы туристов, а справочник Google отметил его как "культурный объект".

Однако не так давно двухметровую статую похитили. Неизвестные спилили фаллос, оставив на его месте лишь пенек и горы стружек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#германия #туристы #фаллос #спилили #культурный объект

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров