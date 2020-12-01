Обожаемый туристами деревянный фаллос бесследно исчез в Германии

Неизвестные похитили двухметровый деревянный фаллос на вершине горы Грюнтен в Баварии. На месте пропажи остался пенек и горы стружек, пишет kp.ru.

Неизвестные похитили двухметровый деревянный фаллос на вершине горы Грюнтен в Баварии. На месте пропажи остался пенек и горы стружек, пишет kp.ru.

Деревянный фаллос появился на вершине горы несколько лет назад. Кто стоял за его установкой, до сих пор неизвестно. Многие местные жители были уверены в том, что деревянная модель – это выходка шутников.

Практически сразу же после установки статуя стала привлекать внимание не только жителей Баварии, но и других федеральных земель ФРГ. К деревянному фаллосу потянулись толпы туристов, а справочник Google отметил его как "культурный объект".

Однако не так давно двухметровую статую похитили. Неизвестные спилили фаллос, оставив на его месте лишь пенек и горы стружек.