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18:29   1 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

На Украине скульптура Иисуса Христа заменила памятник Ленину

На Украине скульптура Иисуса Христа заменила памятник Ленину

В селе Осипенко Запорожской области на Украине вместо памятника Владимиру Ленину установили скульптуру Иисуса Христа, сообщает издание «Сегодня».

Постамент вождя пролетариата опустел еще в 2014 году, альтернативу снесенной скульптуре нашли не сразу. Спустя шесть лет место Ленина занял Христос, благодаря пожертвованиям. В общей сложности сельчане собрали около 25 тысяч гривен (порядка 65 тысяч рублей).

Помимо новой скульптуры Христу в селе собираются установить мемориальную доску, а также благоустроить территорию. По мнению местных жителей, у памятника должно быть не только духовное, но и историческое значение.

На днях в Киеве неизвестные поставили «платный» памятник советскому вождю, рядом с которым установили несколько табличек с расценками за фото и видео со скульптурой. Сотрудники Национальной полиции страны указали на нарушение правил благоустройства и потребовали демонтировать памятник.

На Украине скульптура Иисуса Христа заменила памятник Ленину

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, запрещающий использовать советскую символику и осуждающий коммунистический режим СССР. В рамках его исполнения переименовываются города, улицы, а также демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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