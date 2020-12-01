На Украине скульптура Иисуса Христа заменила памятник Ленину

Жители села Осипенко Запорожской области собрали на новый монумент около 65 тысяч рублей.

В селе Осипенко Запорожской области на Украине вместо памятника Владимиру Ленину установили скульптуру Иисуса Христа, сообщает издание «Сегодня».

Постамент вождя пролетариата опустел еще в 2014 году, альтернативу снесенной скульптуре нашли не сразу. Спустя шесть лет место Ленина занял Христос, благодаря пожертвованиям. В общей сложности сельчане собрали около 25 тысяч гривен (порядка 65 тысяч рублей).

В Запорожской области место Ленина занял Иисус Христос В селе Осипенко Запорожской области место на пьедестале, где до 2014 года стоял вождь мирового пролетариата Владимир Ленин... https://t.co/Jlaywa6rdg pic.twitter.com/4fdXbz8KvS — Stig (@iStigMac) December 1, 2020

Помимо новой скульптуры Христу в селе собираются установить мемориальную доску, а также благоустроить территорию. По мнению местных жителей, у памятника должно быть не только духовное, но и историческое значение.

На днях в Киеве неизвестные поставили «платный» памятник советскому вождю, рядом с которым установили несколько табличек с расценками за фото и видео со скульптурой. Сотрудники Национальной полиции страны указали на нарушение правил благоустройства и потребовали демонтировать памятник.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, запрещающий использовать советскую символику и осуждающий коммунистический режим СССР. В рамках его исполнения переименовываются города, улицы, а также демонтируются памятники советским вождям и деятелям.