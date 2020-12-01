Путин отметил перспективы развития нефтехимии в России

Президент России Владимир Путин обсудил будущее мирового нефтяного рынка в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Президент России Владимир Путин обсудил будущее мирового нефтяного рынка в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Дальнейшее расширение отрасли в Российской Федерации будет очень перспективным, заявил глава государства, отметив согласие с этим утверждением его собеседников.

"Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса [нефтехимии] где-то под четыре процента", — пояснил Путин.

При этом спрос на нефть в следующие пять лет в мире будет расти лишь на один процент, с последующим понижением до 0,1 процента в год, подытожил российский лидер.