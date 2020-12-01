Суд Киева наказал задравшую юбку перед Зеленским активистку

Активистку организации Femen, которая задрала юбку перед главой Украины Владимиром Зеленским на избирательном участке, наказали.

Активистку организации Femen, которая задрала юбку перед главой Украины Владимиром Зеленским на избирательном участке, наказали.

Оболонский районный суд Киева оштрафовал девушку на 85 гривен за мелкое хулиганство.

"Беспощаднее Оболонского суда только "Оболонское" пиво", — заявили в организации Femen.

Инцидент случился 25 октября в столице Украины в единый день голосования на местных выборах. Когда украинский президент шел к избирательному участку, из толпы к нему выбежала женщина и задрала юбку. Активистка была без нижнего белья, а ее тело измазано зеленкой. После этого девушку задержали правоохранители.