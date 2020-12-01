Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:27   1 Декабря 2020
Армия

Лавров прокомментировал идею о задействовании в Карабахе миротворцев ОДКБ

Лавров прокомментировал идею о задействовании в Карабахе миротворцев ОДКБ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах обсуждения главами МИД стран-участниц ОДКБ ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, инициативы о задействовании в Карабахе миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности не высказывались.

Необходимо оценить текущее положение дел касательно обмена военнопленными между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул Лавров

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#лавров #карабах #одкб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров