17:27 1 Декабря 2020Армия
Лавров прокомментировал идею о задействовании в Карабахе миротворцев ОДКБ
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах обсуждения главами МИД стран-участниц ОДКБ ситуации в Нагорном Карабахе.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах обсуждения главами МИД стран-участниц ОДКБ ситуации в Нагорном Карабахе.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, инициативы о задействовании в Карабахе миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности не высказывались.
Необходимо оценить текущее положение дел касательно обмена военнопленными между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул Лавров