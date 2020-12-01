Водитель сбил пешеходов в немецком Трире намеренно

Обер-бургомистр германского Трира прокомментировал наезд на группу людей в зоне пешеходного перехода.

Обер-бургомистр германского Трира прокомментировал наезд на группу людей в зоне пешеходного перехода.

Согласно тексту сообщения, правоохранительным органам удалось выяснить, что водитель специально совершил наезд на переходящих дорогу людей.

Ранее стало известно, что в результате массового ДТП, произошедшего в немецком городе, множество человек получили травмы различной степени тяжести. Один человек скончался на месте от полученных увечий.