17:17 1 Декабря 2020Происшествия
Водитель сбил пешеходов в немецком Трире намеренно
Обер-бургомистр германского Трира прокомментировал наезд на группу людей в зоне пешеходного перехода.
Обер-бургомистр германского Трира прокомментировал наезд на группу людей в зоне пешеходного перехода.
Согласно тексту сообщения, правоохранительным органам удалось выяснить, что водитель специально совершил наезд на переходящих дорогу людей.
Ранее стало известно, что в результате массового ДТП, произошедшего в немецком городе, множество человек получили травмы различной степени тяжести. Один человек скончался на месте от полученных увечий.