Сноуден намерен подать документы на российское гражданство

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в скором времени подаст заявление на российское гражданство, заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в скором времени подаст заявление на российское гражданство, заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, сейчас Сноуден занимается подборкой документов на получение гражданства. Кроме того, адвокат экс-сотрудника американских спецслужб заявил, что как только пакет документов будет собран, они об этом сообщат.

"Мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство", — сказал Кучерена.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети.