На примере Байдена рассказали, чем опасны старые политики

Парламентарий обратил внимание, что деменцию можно лишь приостановить, но не вылечить.

Умственное состояние кандидата в президенты США Джозефа Байдена заставляет экспертное сообщество беспокоиться за будущее американской политики. Лидер Демократической партии США иногда забывает слова, засыпает в прямом эфире новостей и даже путает своих родственников.

В марте 2020 года зрители американских телеканалов могли наблюдать, как Байден представил собственную жену в качестве сестры. Спустя несколько секунд он одумался и объяснил, что родственники «подставили его», поменявшись местами.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной думы РФ, член комитета по охране здоровья Борис Менделевич сообщил, что этих признаков недостаточно, чтобы поставить Байдену диагноз «деменция». Ведь именно с таким предположением выступают некоторые эксперты и специалисты.

«Деменция не лечится, но ее можно немного притормозить. Есть различные методики, которые позволяют это сделать. Если говорить о Джо Байдене, то есть всего одно, на мой взгляд, простое правило: политический деятель должен быть всегда с ясным умом и хорошей памятью. Это нужно для принятия серьезных решений на государственном уровне. <…> Слишком пожилые политики плохи, потому что мозговые процессы у них заторможены», — объяснил эксперт.

Недавно Байден также заставил сторонников серьезно понервничать, когда сломал ногу во время игры с собакой. У кандидата в президенты диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. По словам медиков, в течение нескольких недель Байден будет вынужден ходить в специальной обуви.

По словам Менделевича, кости пожилых людей действительно намного более ломкие, чем у молодых, вследствие остеопороза (когда из костей вымывается кальций). В 78 лет (именно столько сейчас Байдену) любой резкий контакт с поверхностью или случайная травма могут закончиться печально, подытожил депутат Госдумы.

Джо Байден может стать самым старым президентом США, но пока он остается лишь кандидатом на этот пост. Дональд Трамп настойчиво продолжает бороться за пересчет голосов в штатах, где якобы были выявлены массовые фальсификации со стороны демократов. Западные СМИ ранее сообщали, что в случае проигрыша республиканец намерен участвовать в президентской гонке в 2024 году.